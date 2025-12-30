Масована атака РФ залишила без електрики тисячі споживачів: "Укренерго" запроваджує обмеження

Відключення світла

Через удари РФ зранку 30 грудня без електрики значна кількість споживачів на Чернігівщині. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як відомо, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються з дотриманням вимог безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Крім того, наслядки масованих ракетно-дронових атак на енергосистему спричинили застосування заходів обмеження споживання у більшості регіонів України. Йдеться погодинні відключення для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

«Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — нагадують українцям.

Раніше ми повідомляли, що у Києві застосовуються екстрені відключення.

«Через пошкодження енергообʼєктів та важку ситуацію в енергосистемі на лівому березі Києва продовжують діяти екстрені відключення через те, що пошкоджені мережі перевантажуються. На Правобережжі продовжуються стабілізаційні відключення», — зазначають Укренерго.

Проблеми фіксують також у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах столиці.