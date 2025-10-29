Масована атака РФ на Одещину: є постраждалий і значні пошкодження об’єктів енергетики

Наслідки російської атаки на Одещину 29 жовтня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

У ніч на 29 жовтня росіяни знову націлилися на цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок масованого удару зафіксовано пошкодження об’єктів енергетики та транспорту.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та компанія ДТЕК.

«Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури», — зазначив Кіпер.

Одна людина отримала травми, їй надали медичну допомогу. Після влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували.

Частина мешканців області залишилася без світла. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

«Енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах», — додав очільник ОВА.

У компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено один з енергетичних об’єктів. Фахівці перепід’єднали критичну інфраструктуру та житлові будинки до резервних ліній, повернувши електропостачання 7 тисячам домогосподарств. Водночас понад 26,9 тисячі родин досі залишаються без світла.

«Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу», — підкреслили в ДТЕК.

Водночас Кіпер додав, що правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня в Подільську Одеської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, після цього в місті зникло електропостачання.