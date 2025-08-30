- Дата публікації
Масована атака Росії на Запоріжжя: 12 ударів, поранені люди та масштабні руйнування (фото)
У ніч проти 30 серпня росіяни здійснили щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та промислові підприємства, є поранені.
У ніч проти 30 серпня Запоріжжя зазнало масованої ворожої атаки – російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту.
Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств. У місцях влучань спалахнули пожежі.
Трьом людям знадобилася допомога медиків. Інші наслідки масованого обстрілу наразі уточнюються.
Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, оскільки загроза повторних атак зберігається.