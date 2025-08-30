ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

Масована атака Росії на Запоріжжя: 12 ударів, поранені люди та масштабні руйнування (фото)

У ніч проти 30 серпня росіяни здійснили щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та промислові підприємства, є поранені.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Удар РФ по Запоріжжю

Удар РФ по Запоріжжю / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У ніч проти 30 серпня Запоріжжя зазнало масованої ворожої атаки – російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту.

Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств. У місцях влучань спалахнули пожежі.

/ © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

/ © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Трьом людям знадобилася допомога медиків. Інші наслідки масованого обстрілу наразі уточнюються.

Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, оскільки загроза повторних атак зберігається.

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie