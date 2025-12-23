- Дата публікації
Масована атака Росії та вибухи у РФ: головні новини ночі 23 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту Читати далі –>
Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 — монітори Читати далі –>
У Будьонновську РФ пролунала серія вибухів: дрони вразили хімічний завод «Ставролен» Читати далі –>
Ворог вивів у Чорне море два ракетоносії з «Калібрами»: можливий залп до 16 ракет Читати далі –>
Росія готує масований удар: під загрозою енергетична та залізнична інфраструктура у західних і центральних областях — монітори Читати далі –>