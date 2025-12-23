ТСН у соціальних мережах

Масована атака Росії та вибухи у РФ: головні новини ночі 23 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 грудня 2025 року:

  • Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту Читати далі –>

  • Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 — монітори Читати далі –>

  • У Будьонновську РФ пролунала серія вибухів: дрони вразили хімічний завод «Ставролен» Читати далі –>

  • Ворог вивів у Чорне море два ракетоносії з «Калібрами»: можливий залп до 16 ракет Читати далі –>

  • Росія готує масований удар: під загрозою енергетична та залізнична інфраструктура у західних і центральних областях — монітори Читати далі –>

