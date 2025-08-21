ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
511
1 хв

Масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ

Столична влада закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Богдан Скаврон
атака Шахедів

атака Шахедів / © ТСН

Увечері в середу, 20 серпня, на столицю України було здійснено масовану атаку російських ударних дронів. Значна частина ворожих «шахедів» рухається в сторону столиці.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, над ліквідацією загрози працюють сили ППО.

«Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників у повітряному просторі України:

  • група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на північ;

  • ударні БпЛА на Одещині — в північному напрямку;

  • група «шахедів» на Кіровоградщині — курсом на Вінниччину;

  • ударні БпЛА на Вінниччині — в західному напрямку;

  • ударні БпЛА на Харківщині- в напрямку Потавщини та Кіровоградщини;

  • група «шахедів» на Полтавщині — в західному напрямку;

  • ударні БпЛА на Сумщині -в напрямку Полтавщини та Чернігівщини;

  • група ворожих БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину;

  • група ворожих БпЛА на Черкащині — курсом на захід;

  • група ворожих БпЛА на Київщині- в західному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська запустили в небо над Україною рої «Шахедів».

