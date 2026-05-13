Масована атака шахедами: під ударом захід України, на Рівненщині 3 загиблих - всі деталі

Удар по Рівненщині 13 травня

Реклама

Просто посеред дня, 13 травня, після масованої атаки вночі, російські війська знову завдали повітряного удару по Україні. РФ застосувала ударні дрони, які долетіли аж на захід країни, зокрема до Львова та навіть Закарпаття.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про нову масовану атаку ворога.

Рівненщина

Сьогодні вдень вибухи пролунали у Рівному.

Реклама

Згодом олова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що РФ вгатила по житловому будинку на Рівненщині, внаслідок чого 4 людини загинуло та 4 поранені. Де саме сталася трагедія, він не уточнив.

У поліції Рівненської області уточнили, що на Рівненщині троє людей загинуло та попередньо шестеро травмувалися.

Відомо про влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок. На території регіону пошкоджені будинки та автомобілі.

За інформацією джерел ТСН.ua, один із загиблих — залізничник, який був на роботі. Укрзалізниця цю інформацію поки не коментувала.

Реклама

Зауважимо, що, за даними моніторингових пабліків і місцевих каналів у Телеграм, крім Рівного, під атаку потрапив Здолбунів на Рівненщині. Як відомо, Здолбунів — це важливий транспортний вузол залізничного сполучення.

Удар по Здолбунову на Рівненщині. Відео zdolbuniv.info

За словами місцевих у розмові з журналістом ТСН.ua, особливо гучно було у Здолбунові, місцеві нарахували десятки вибухів.

Удар по Рівненщині 13 травня (5 фото)

Волинь

Сьогодні вдень Росія вдарила дроном по житловому масиву в Луцьку.

«Шахед» поцілив просто в будинок.

Реклама

Виконувачка обов’язків міського голови Катерина Шкльода повідомила, що інформація про постраждалих уточнюється.

Про вибухи також повідомили жителі Ковеля на Волині.

Закарпаття

Під час чергової російської повітряної атаки ударні безпілотники долетіли до Закарпатської області. Очевидці зафіксували на відео проліт ворожих дронів над Міжгірщиною та моменти вибухів поблизу Сваляви.

Також моніторингові чати пишуть, що вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.

Реклама

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, в Ужгороді під час атаки російських «Шахедів» один із дронів влучив в об’єкт критичної інфраструктури.

Київ та Київщина

Опівдні вибухи пролунали у столиці. За словами мера Віталія Кличка, падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На Київщині унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі сталася пожежа в приватному будинку.

Попередньо, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Реклама

Удар по Київщині / © Микола Калашник

Новина доповнюється

Новина доповнюється

Новини партнерів