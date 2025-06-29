- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 12k
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака ворога на Кременчук: місто обстріляли з різних видів зброї (відео)
У ніч на 29 червня 2025 року Кременчук став об'єктом масштабної атаки з боку російських військ.
У ніч проти 29 червня 2025 року Кременчук, що на Полтавщині, зазнав потужної ворожої атаки.
Про це інформують моніторингові канали.
Місто росіяни атакували групою безпілотників та ракетами.
У Мережі поширюють відео, де видно заграву, ймовірно, над містом.
Станом на 03:00 Кременчук продовжує перебувати під атакою ворожих дронів.
“Чергова масована комбінована атака ворога. На Полтавщині працювала ППО. Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на цей час не надходило. Загроза актуальна! До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!”, - заявив у повідомленні у соцмережах очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.