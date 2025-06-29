Масована атака ворога на Кременчук: місто обстріляли з різних видів зброї (відео)

Ракети / © ТСН.ua

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У ніч проти 29 червня 2025 року Кременчук, що на Полтавщині, зазнав потужної ворожої атаки.

Про це інформують моніторингові канали.

Місто росіяни атакували групою безпілотників та ракетами.

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© із соцмереж

У Мережі поширюють відео, де видно заграву, ймовірно, над містом.

Станом на 03:00 Кременчук продовжує перебувати під атакою ворожих дронів.

“Чергова масована комбінована атака ворога. На Полтавщині працювала ППО. Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на цей час не надходило. Загроза актуальна! До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!”, - заявив у повідомленні у соцмережах очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

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Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.