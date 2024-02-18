Масована дезінформація про Авдіївку: українські сайти атакували російські хакери

Фейкова новина була підкріплена однаковим колажем та підписом до нього.

У неділю, 18 лютого, низка українських електронних ЗМІ зазнали атаки російських хакерів, які розмістили на їхніх сайтах або на офіційних сторінках у соцмережах неправдиву інформацію про події в Авдіївці.

О 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Фейкову новину працівниками редакції цього видання було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті видання у соцмережі Х (колишній Twitter).

Дезінформація такого ж змісту з’явилася також на сайті “Апостроф” та “Телеграф”. Фейкова новина була підкріплена однаковим колажем та підписом до нього.

Того ж дня увечері редакція “Української правди” втратила доступ до свого акаунту в соцмережі Х, в якому невідомі розмістили все ту ж фейкову інформацію про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

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Очевидно, українські сайти стали жертвами атаки однієї групи російських хакерів.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року на електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з рф" та "передачу країні-агресору частини територій".

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