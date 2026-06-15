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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3187
Час на прочитання
1 хв

Масована комбінована атака РФ на Київ та інші українські міста: головні новини ночі 15 червня 2026 року (фото)

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 червня 2026 року:

  • Масована атака РФ на Київ: десятки пожеж, пошкодження майже в усіх районах, без світла залишилися 140 тисяч абонентів Читати далі –>

  • У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ: вже четверо загиблих Читати далі –>

  • Росія знищила унікальну костюмну колекцію кіностудії Довженка в Києві: спалахнула пожежа після атаки (фото) Читати далі –>

Масована комбінована атака РФ на Київ та інші українські міста: головні новини ночі 15 червня 2026 року (10 фото)

Атака на Київ_9 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_7 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_10 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_8 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_6 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_5 / © ДСНС

© ДСНС

  • Росіяни вдарили по Дніпру: що зруйновано та пошкоджено (фото) Читати далі –>

  • У Харкові під час повторного удару РФ загинули п’ятеро рятувальників: вони гасили пожежу після атаки Читати далі –>

  • У Києві сталася пожежа на території Лаври: загорівся дах Успенського собору Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
3187
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