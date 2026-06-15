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Масована комбінована атака РФ на Київ та інші українські міста: головні новини ночі 15 червня 2026 року (фото)
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 червня 2026 року:
Масована атака РФ на Київ: десятки пожеж, пошкодження майже в усіх районах, без світла залишилися 140 тисяч абонентів Читати далі –>
У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ: вже четверо загиблих Читати далі –>
Росія знищила унікальну костюмну колекцію кіностудії Довженка в Києві: спалахнула пожежа після атаки (фото) Читати далі –>
Масована комбінована атака РФ на Київ та інші українські міста: головні новини ночі 15 червня 2026 року (10 фото)
Росіяни вдарили по Дніпру: що зруйновано та пошкоджено (фото) Читати далі –>
У Харкові під час повторного удару РФ загинули п’ятеро рятувальників: вони гасили пожежу після атаки Читати далі –>
У Києві сталася пожежа на території Лаври: загорівся дах Успенського собору Читати далі –>