Масована нічна атака дронів по Україні: Зеленський відреагував

Наслідки нічної атаки по Одесі 28 березня

У ніч проти 28 березня російські війська здійснили масований удар дронами по Одесі, застосувавши понад 60 БпЛА. Внаслідок атаки 11 людей зазнали поранень, серед них — дитина. Наразі відомо про двох загиблих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку.

Глава держави наголосив, що обстріл не мав жодного військового сенсу і був спрямований проти цивільного населення. За його словами, пошкоджено пологовий будинок, житлові будинки, підприємства, а також об’єкти портової та критичної інфраструктури.

Президент зазначив, що на місцях продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

«На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина», — йдеться в повідомленні.

Окрім Одеси, вночі під ударами опинилися також Полтавська та Дніпропетровська області.

Зеленський підкреслив, що подібні атаки свідчать про небажання Росії завершувати війну, а отже, будь-яке послаблення тиску на неї є небезпечним.

«А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії. Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні — наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще», — додав президент.

У ніч проти 28 березня російські війська атакували Одесу ударними дронами. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали 81 людину, серед постраждалих є дитина.

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, телецентр і об’єкти критичної інфраструктури.

Під час атаки в пологовому перебували 80 людей, з них 33 — медичні працівники. Усі знаходилися в укритті.

Як повідомляє міська військова адміністрація, наслідки удару зафіксовано у трьох районах міста. За останніми даними, загинули двоє людей, ще 11 — постраждали. Одного із загиблих дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також російська армія масовано атакувала безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Одна людина загинула. Є травмовані.