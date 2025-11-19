ТСН у соціальних мережах

198
1 хв

Масована нічна атака по Харкову: подробиці (фото)

У нічній масованій атаці росіяни випустили по Харкову 19 ударних дронів, спричинивши масштабні руйнування та поранення десятків людей, серед них — діти.

Олена Кузьмич
Харків

У ніч проти 19 листопада російські війська атакували Харків 19 дронами-камікадзе, спричинивши руйнування житлових будинків, пожежі та масові евакуації.

Масована нічна атака по Харкову: подробиці (фото) (11 фото)

У Харкові зафіксовано наслідки чергової масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, російські війська спрямував 19 ударних БпЛА типу «Герань-2» по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста.

Внаслідок ударів постраждали 32 людини, серед них двоє дітей — 9-річна та 13-річна, а також 18-річна дівчина. Шестеро постраждалих госпіталізовано, медики надають усім необхідну допомогу.

Із задимленого під'їзду багатоповерхівки рятувальникам вдалося евакуювати 48 людей, серед яких троє дітей. Атака спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше 10 автомобілів, житловий будинок поруч з місцем влучання, сталися пожежі гаражів та даху офісної будівлі. Значних пошкоджень зазнав також місцевий супермаркет.

На місці працюють рятувальники, екстрені служби та комунальні бригади. Ліквідація наслідків триває.

198
