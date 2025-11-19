Масована нічна атака по Харкову: подробиці (фото)

Харків / © із соцмереж

У ніч проти 19 листопада російські війська атакували Харків 19 дронами-камікадзе, спричинивши руйнування житлових будинків, пожежі та масові евакуації.

У Харкові зафіксовано наслідки чергової масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, російські війська спрямував 19 ударних БпЛА типу «Герань-2» по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста.

Внаслідок ударів постраждали 32 людини, серед них двоє дітей — 9-річна та 13-річна, а також 18-річна дівчина. Шестеро постраждалих госпіталізовано, медики надають усім необхідну допомогу.

Із задимленого під'їзду багатоповерхівки рятувальникам вдалося евакуювати 48 людей, серед яких троє дітей. Атака спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше 10 автомобілів, житловий будинок поруч з місцем влучання, сталися пожежі гаражів та даху офісної будівлі. Значних пошкоджень зазнав також місцевий супермаркет.

На місці працюють рятувальники, екстрені служби та комунальні бригади. Ліквідація наслідків триває.