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Масована нічна атака по Україні: "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів до 6 годин

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Масована нічна атака по Україні: "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів до 6 годин

Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через атаку РФ 25 липня / Фото: pixabay.com

Найдовше у дорозі затримується поїзд №87 Запоріжжя — Ковель.

Станом на 08:40 25 липня через масовану атаку по Україні затримуються декілька поїздів, затримка становить від 2 до 6 годин.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Затримки:

  • 1. Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;
  • 2. Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;
  • 3. Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин.

Також у компанії додали, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено. 

"Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом", - наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила рух потягів через нічну атаку. Йшлося про маршрут руху поїздів львівського напрямку. Зокрема, про рейси, які зазвичай прямують через Шепетівку. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масована атака! Що бомбила Росія в ніч проти 25 липня?

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Перегляди
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