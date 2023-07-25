Масована нічна атака по Україні: "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів до 6 годин

Найдовше у дорозі затримується поїзд №87 Запоріжжя — Ковель.
Станом на 08:40 25 липня через масовану атаку по Україні затримуються декілька поїздів, затримка становить від 2 до 6 годин.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Затримки:
- 1. Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;
- 2. Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;
- 3. Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин.
Також у компанії додали, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.
"Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом", - наголосили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила рух потягів через нічну атаку. Йшлося про маршрут руху поїздів львівського напрямку. Зокрема, про рейси, які зазвичай прямують через Шепетівку.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масована атака! Що бомбила Росія в ніч проти 25 липня?
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