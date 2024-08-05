Масована нічна атака РФ по Україні: де лунали вибухи і скільки цілей збила ППО

Окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курська.
У ніч проти 5 серпня сили протиповітряної оборони України збили усі 24 дрони Shahed, які Росія випустила по країні.
Про це інформує командування Повітряних сил.
Зазначається, що у ніч на 5 серпня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курська.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.
"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, у Харкові вночі пролунали вибухи.
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