Масована нічна атака: Росія випустила по Україні максимальну кількість дронів - Зеленський

У ніч проти 31 липня під час масованої атаки Росії українські сили збили 89 "шахедів".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення", - прокоментував глава держави.

Зеленський наголосив, що така ж "ефективність ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта".

"І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів – достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно", - вважає український президент.

Нагадаємо, у Повітряних силах показали, як збивали російські безпілотники під час нічної атаки.

Атака РФ по Україні: з'явилося відео, як Повітряні сили збили ворожий "Шахед"

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