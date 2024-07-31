Масована нічна атака: Росія випустила по Україні максимальну кількість дронів - Зеленський

Зеленський закликав партнерів до "достатньо сміливих рішень".
У ніч проти 31 липня під час масованої атаки Росії українські сили збили 89 "шахедів".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення", - прокоментував глава держави.
Зеленський наголосив, що така ж "ефективність ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта".
"І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів – достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно", - вважає український президент.
Нагадаємо, у Повітряних силах показали, як збивали російські безпілотники під час нічної атаки.
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