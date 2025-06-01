Масована повітряна атака на Україну: Росія випустила "Шахеди" та балістику

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 1 червня Росія атакувала Україну з повітря, залучивши одразу кілька типів озброєнь. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти спрямували десятки ударних дронів Shahed, які прямували із південного та східного напрямків у глиб країни — до центральних регіонів.

Про це інформують моніторингові канали.

Окрім дронів, зафіксовано пуски балістики, зокрема у напрямку Києва, Житомирщини тощо. Моніторингові ресурси повідомляють також про використання крилатих ракет.

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Повітряна тривога лунала в центральних, південних і північних областях протягом кількох годин. Місцева влада повідомляє про вибухи, спричинені роботою ППО. Наразі про жертви, поранених, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури не повідомляється. Інформація уточнюється.

Сили ППО продовжують бойове чергування.

Ця атака стала продовженням системного повітряного терору з боку РФ, який триває вже кілька тижнів поспіль із застосуванням дронів, ракет і інших засобів ураження.

Очікуємо на інформацію про ситуацію від місцевої влади.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.