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Масована ракетна атака на Одесу та вибухи у Севастополі: головні новини ночі 25 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2032
Час на прочитання
1 хв
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Масована ракетна атака на Одесу та вибухи у Севастополі: головні новини ночі 25 вересня 2023 року

Ракета / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 вересня 2023 року:

  • У окупованому Севастополі пролунали вибухи Читати далі –>
  • "Калібри", "Онікси" та "Шахеди": окупанти здійснили масовану атаку на Одесу Читати далі –>
  • У Кривому Розі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
  • Опозиція Вірменії погрожує "паралізувати країну" через ситуацію з Карабахом Читати далі –>
  • Влада Косова відновила контроль над монастирем, який захопили озброєні нападники Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2032
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