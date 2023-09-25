Масована ракетна атака на Одесу та вибухи у Севастополі: головні новини ночі 25 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 25 вересня 2023 року:
- У окупованому Севастополі пролунали вибухи Читати далі –>
- "Калібри", "Онікси" та "Шахеди": окупанти здійснили масовану атаку на Одесу Читати далі –>
- У Кривому Розі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- Опозиція Вірменії погрожує "паралізувати країну" через ситуацію з Карабахом Читати далі –>
- Влада Косова відновила контроль над монастирем, який захопили озброєні нападники Читати далі –>
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