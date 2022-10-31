Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Масована ракетна атака на Україну: в Запоріжіжі окупанти поцілили у об'єкт критичної інфраструктури

Масована ракетна атака на Україну: в Запоріжіжі окупанти поцілили у об'єкт критичної інфраструктури

Дата публікації
Перегляди
7521
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масована ракетна атака на Україну: в Запоріжіжі окупанти поцілили у об'єкт критичної інфраструктури

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжі.

Сьогодні зранку, 31 жовтня, російські окупанти атакували Україну кількома десятками ракет. Зафіксовані "прильоти" в Запоріжжі.

Про це повідомляють у Мережі.

Російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів у Запоріжжі. На місті "прильоту" видно дим.

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну ракетами. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Харкові, Запоріжжі, Черкаській області.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
7521
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація