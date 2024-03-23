Масована ракетна атака на Запоріжжя: в ОВА розповіли останні новини про наслідки

Російська окупаційна армія вночі проти 22 березня завдала масованого ракетного ударі по місту Запоріжжя, внаслідок якого загинуло троє мирних мешканців. Крім того, 29 людей поранено.

Останні новини про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400", - йдеться у повідомленні.

Російська окупаційна армія вночі проти 22 березня завдала масованого ракетного ударі по місту Запоріжжя. / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Окупаційні війська Росії вранці 22 березня здійснили ракетний удар по Запоріжжю та області.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки на Запоріжжя 22 березня / Фото: ДСНС України у Telegram

Завершено пошук постраждалих у Запоріжжі / Фото: ДСНС у Запорізькій області

За словами Федорова, впродовж доби окупанти завдали 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, 20 ракетних ударів армія РФ завдала по Запоріжжю та Запорізькому району. Крім того, загарбники завдали два авіаційні удари та 222 артудари по різних населених пунктах області.

Нагадаємо, вночі 22 березня росіяни завдали ракетний ударів по Запоріжжю. По місту було випущено понад 20 ракет. Відомо про трьох загиблих. Зокрема, окупанти вбили 8-річну дівчинку, її батька.

Крім того, росіяни атакували ДніпроГЕС, вдаривши по гідроспорудах та греблі. Як повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, ДніпроГЕС перебуває у критичному стані – було два прямих влучання.

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