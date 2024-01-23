Масована ракетна атака 23 січня: стало відомо, скільки українців убила РФ

Армія Російської Федерації 23 січня здійснила масштабну ракетну атаку по Україні. Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів загинуло 12 осіб, зокрема одна дитина.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"За уточненими даними, вже відомо про 12 загиблих внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів", – йдеться у повідомленні.

За його словами, найбільше людей загинуло в Харківській області – там вісім жертв російської агресії. Серед них 8-річна дівчинка та її мати. В Херсонській області відомо про трьох загиблих. У Дніпропетровській – одна людина загинула.

Поранень зазнали понад 100 мешканців цих регіонів, понад 60 із них – на Харківщині.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі та зранку 23 січня завдала комбінованого ракетного удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Росія випустила по Україні 41 повітряну ціль. Сили ППО знищили 21 ворожу ракету.

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