Масована ракетна атака РФ по Україні: пані посол США різко звернулася до Конгресу

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликала Конгрес терміново проголосувати за законопроєкт, який передбачає військову допомогу Києву.

Про це американська дипломатка написала після ранкової атаки Росії по Україні.

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"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки й діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємося на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", - повідомила Брінк.

Нагадаємо, під ранок 7 лютого Росія випустила по Україні ракети, а перед тим - ударні дрони. Внаслідок атаки є потерпілі та жертви.

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