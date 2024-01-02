Масована ракетна атака РФ по Україні: у Зеленського відреагували

В Офісі президента відреагували на сьогоднішну масовану атаку росіян. Там пообіцяли відплату.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак на сторінці у телеграм-каналі.

"Росіяни знову били по цивільних, по житлових будинках. За кожне зло доведеться відповідати", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, вранці вівторка, 2 січня, Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Є загиблі та багато постраждалих. Внаслідок обстрілу горять житлові будинки, автівки, супермаркет.

За даними Повітряних сил, Росія продовжує використовувати різні типи озброєння. Зокрема, відомо, що під час атаки 2 січня окупанти випустили по Україні "Кинджали".

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