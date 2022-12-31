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Масована ракетна атака Росії спричинила затримку руху лише двох поїздів — Укрзалізниця

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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Масована ракетна атака Росії спричинила затримку руху лише двох поїздів — Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Російські ракетні удари майже не завадили українцям подорожувати залізницею.

Військам держави-агресорки не вдалося зіпсувати новорічні плани українців, які 31 грудня планували подорожі залізницею. Ракетний удар спричинив невелику затримку лише двох поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

У повідомленні уточнили, що, попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси, лише 2 з них прямують із затримкою понад 30 хвилин:

  • №191/192 Львів — Київ;
  • №706/705 Перемишль — Київ. 

“Резервні локомотиви вже задіяні, всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи”, - відзначили залізничники. 

Також цього дня відбулися святкові паровозні тури для дітей, хоч їх довелося провести за скороченою програмою. 

"Свято для дітей ніхто не скасовував: навіть в укритті на дітей чекали Святий Миколай та його помічники, подарунки від Укрзалізниці та облаштована ігрова зона від UNICEF. Віримо в сили наших військ протиповітряної оборони та продовжуємо рух!" - наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня Російська Федерація масовано атакувала ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. 

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Дата публікації
Перегляди
215
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