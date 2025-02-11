Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масована ракетна атака: в Україні застосовані аварійні відключення

Масована ракетна атака: в Україні застосовані аварійні відключення

Відключення світла / Фото: ТСН.ua

Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

У зв’язку з масованою ракетною атакою в Україні застосовані аварійні відключення.

Про це повідомляє "Укренерго" у соцмережах.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни підняли у повітря 4 борти Ту-95МС. Про це інформують моніторингові канали. Згідно з повідомленням, першим бортом було здійснено пусковий маневр.

У вівторок, 11 лютого, російська окупаційна армія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація