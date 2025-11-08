- Дата публікації
Масована російська атака на українські міста та енергетику: головні новини ночі 8 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 листопада 2025 року:
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення Читати далі –>
Російська атака на Дніпро: одна людина загинула, десятеро постраждали, серед них — двоє дітей Читати далі –>
Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>
Атака РФ на Київ: перші наслідки Читати далі –>
У Харкові пролунала серія вибухів: перші подробиці Читати далі –>