ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
11k
Час на прочитання
1 хв

Масована російська атака на українські міста та енергетику: головні новини ночі 8 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російська атака

Російська атака / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 листопада 2025 року:

  • Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення Читати далі –>

  • Російська атака на Дніпро: одна людина загинула, десятеро постраждали, серед них — двоє дітей Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • Атака РФ на Київ: перші наслідки Читати далі –>

  • У Харкові пролунала серія вибухів: перші подробиці Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
11k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie