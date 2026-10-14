«Приліт» по житловому будинку в Києві під час вечірньої атаки 13 жовтня / © Associated Press

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У ніч проти 14 жовтня Росія влаштувала масовану, комбіновану атаку по Україні, випустивши десятки ударних дронів і ракет, зокрема балістичних. Основними цілями ворога стали енергетичні об’єкти, залізнична інфраструктура та житлові будинки в низці областей. Внаслідок атак є загиблі, поранені та масштабні знеструмлення.

Усе про нічну масовану атаку РФ по Україні читайте на ТСН.ua.

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Атака на Київ

Від пізнього вечора 13 жовтня росіяни масовано атакували Київ, внаслідок чого є п’ятеро загиблих, 25 постраждалих та численні руйнування у різних районах.

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У Деснянському районі ракета влучила в багатоповерхівку: пожежу на площі 400 кв. м ліквідували, з будинку врятували 16 мешканців. Поранень зазнали 19 людей, ще троє загинули. Серед постраждалих — 7-річна дівчинка, у якої порізи та опіки руки. Пошкоджені квартири дев’ятиповерхівки від 1-го до 8-го поверху. Також у будинку неподалік вибиті вікна, внаслідок чого травмовано п’ятеро людей.

Ще двоє людей загинуло та одна зазнала травм у Голосіївському районі через пошкодження нежитлової будівлі.

Крім того, зафіксовано пожежу в недіючій будівлі у Дніпровському районі;

займання газону на стадіоні у Дарницькому районі;

пожежу в нежитловій будівлі у Шевченківському районі.

Руйнування в Києві через російську атаку / © ДСНС

Під ранок РФ знову завдала масованого балістичного удару по Києву та області, внаслідок чого виникли масштабні перебої зі світлом. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив ураження енергооб’єктів.

Через російську атаку в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району запроваджено аварійні відключення світла, а стабілізаційні графіки там тимчасово не діють. Крім того, у столиці зі збоями курсує громадський транспорт та виникли перебої з водою.

«Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці. Через це мешканці Печерського району можуть відчувати понижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність водопостачання», — повідомили у «Київводоканалі».

Удар по енергетиці — під атакою були три ТЕЦ Києва

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що енергетики та рятувальники від самого ранку працюють на місцях, які постраждали внаслідок нічної атаки. Наразі триває ліквідація пожеж і розбирання завалів, а фахівці вже розпочали першочергові відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

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За словами прем’єра, окупанти під час балістичної атаки цілилися в об’єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці під удар потрапили всі три міські ТЕЦ. Крім того, ворог атакував критично важливі об’єкти на Київщині, які забезпечують електропостачання столиці та центральних регіонів.

Корецький також повідомив про збільшення кількості постраждалих унаслідок вечірнього удару по багатоповерховому будинку в Києві. Наразі відомо про двох загиблих і 25 поранених. Ще одна людина загинула, а одна зазнала поранень через ранкову атаку на столицю.

Атака на Київську область

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що російські війська продовжують атакувати область ударними безпілотниками. У ніч проти 14 жовтня ворог також застосував балістику. Внаслідок атак пошкоджень зазнали цивільні об’єкти, енергетична інфраструктура, житлові будинки, складські та виробничі приміщення, а також заклади торгівлі.

За минулу добу в області постраждала одна людина. Загалом зафіксовано пошкодження 22 об’єктів.

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Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено 19 об’єктів. Серед них — складське, нежитлове та виробниче приміщення, три автомобілі, інфраструктурні об’єкти, приватне домоволодіння та заклади торгівлі.

В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

У Бориспільському районі пошкоджено заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння.

Наразі всі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Атака на Луцьк

Упродовж ночі російські загарбники неодноразово атакували Луцьк ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів.

Вранці секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив, що близько 2:00 внаслідок влучання російського дрона на території нафтобази виникла пожежа. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання о 4:38.

«Закликаю лучан під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки», — додав секретар міськради.

Атака на Рівне

Російські війська вранці 14 жовтня вкотре завдали удару по Рівному. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий сектор. За попередніми даними, травми отримали троє людей.

«Усі відповідні служби працюють. Разом з міською владою перебуваю на місці події», —повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Атака на Хмельницький та область

У Хмельницькому через нічну російську атаку виникла пожежа в житловому будинку. Інформації про постраждалих наразі немає.

Також унаслідок атаки зазнав значних збитків логістичний центр «Епіцентру» в місті — знищено близько 85% товарів на складі. Через це порушилася доставка продукції до торговельних центрів мережі по Україні. Працівники залишилися живими.

Вранці в ДСНС повідомили, що через ворожі удари виникли пожежі на територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Через падіння уламків загорілася АЗС у Хмельницькому районі. Двоє людей отримали легкі поранення.

Через повторні обстріли рятувальники неодноразово були змушені залишати місця проведення робіт. Зараз вони продовжують ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Хмельницького району.

Пожежа через російську атаку на Хмельниччину / © ДСНС

Атака на Тернопіль

Міський голова Тернополя Сергій Надал та ДСНС повідомили про нічну атаку на місто реактивним ворожим дроном.

Внаслідок влучання було пошкоджено адміністративну будівлю, після чого на другому поверсі спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На щастя, минулося без постраждалих.

Ліквідація пожежі в Тернополі після російської атаки / © ДСНС

Атака на Дніпропетровську область

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України повідомили про наслідки російських атак на область. Загинули двоє людей, ще шестеро дорослих і дитина дістали поранення. Загалом ворог понад 10 разів атакував чотири райони, застосовуючи безпілотники та авіабомби.

У Дніпрі внаслідок ударів пошкоджені підприємства й автомобілі. Поранення отримав 49-річний чоловік. На місці виникла масштабна пожежа.

У Павлограді через атаку виникла пожежа. Загинула одна людина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 45-річного чоловіка та 58-річну жінку. Ще 63-річний чоловік і 11-річний хлопчик лікуються амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр і Мирівська громада. Внаслідок атаки загинула людина.

У Синельниківському районі російські війська атакували Яворницьку та Миколаївську громади. Пошкоджено приватний будинок, поранена 41-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації.

Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, надзвичайники ліквідували.

Пожежа на Дніпропетровщині через російську атаку / © ДСНС

Атака на Запорізьку область

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що внаслідок російських атак на обласний центр та район загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Протягом доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти здійснили 22 авіаудари по Кушугуму, Комишувасі, Балабиному, Ясній Поляні, Сергіївці, Новорозівці, Розумівці, Райському, Миролюбівці, Кринівці, Юліївці, Любицькому, Тернуватому, Оріхову, Преображенці, Червоному Яру, Сонячному, Микільському, Червоній Криниці та Вільнянці.

Крім того, 779 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Також зафіксовано вісім обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Лукʼянівському, Оріхову та Новопавлівці.

Ще 221 артилерійський удар припав на Червонодніпровку, Річне, Веселянку, Запасне, Новояковлівку, Магдалинівку, Тернувате, Бойкове, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

За добу надійшло 93 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Руйнування на Запоріжжі через російські обстріли / © Рада оборони Запорізької області

Атака на залізницю

Російські загарбники вночі масовано атакувала залізничну інфраструктуру в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях, завдавши значних матеріальних збитків депо, ремонтним підприємствам, станціям і енергооб’єктам.

За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, завдяки вчасній евакуації та попередженням минулося без загиблих і постраждалих, а залізничники оперативно відновлюють енергопостачання та організовують альтернативні маршрути для поїздів.

Підсумки нічної атаки від Повітряних сил — скільки цілей збито і скільки «прильотів»

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що російська атака на Україну розпочалася з 18:00 13 жовтня. Серед її особливостей — одночасне використання різних засобів повітряного нападу з кількох напрямків, а також значна кількість балістичних ракет, спрямованих по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Загалом було виявлено 167 засобів повітряного нападу. Серед них — 39 ракет і 128 дронів різних типів. Зокрема, російські війська застосували 39 ракет «Іскандер-М/KN-23/С-400», «Циркон» та «Онікс». Пуски здійснювалися з території Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ.

Також ворог запустив 128 ударних безпілотників, серед яких Shahed, зокрема 77 реактивних, «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Міллерового та Орла в РФ, окупованої території Донецької області, Криму — Гвардійського, а також з акваторії Азовського моря.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 119 повітряних цілей.

Серед них:

чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», С-400, «Циркон/Онікс»;

115 дронів різних типів, з яких 59 були реактивними. Це становить 90% від загальної кількості ударних безпілотників.

Станом на 09:00 зафіксовано влучання російських ракет та ударних БпЛА у 22 локаціях. Ще у восьми 8 місцях зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків. Водночас частина запущених Росією ракет не досягла своїх цілей.

Зеленський про наслідки масованої атаки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основними цілями російської масованої атаки стали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури в Києві, Київській області та Харкові.

«Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними», — йдеться у заяві глави держави.

За його словами, щонайменше 600 тис. людей залишилися без електропостачання. Водночас кількість відключень може зрости. Значних пошкоджень зазнали об’єкти та обладнання на 26 елементах електроенергетичної системи України, а також чотири об’єкти нафтогазового комплексу.

«Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Ми просимо президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора», — наголосив президент.

Також він закликав надати Україні додаткові ракети для систем Patriot.

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