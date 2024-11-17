Масований удар по енергетиці України: чи запроваджуватимуть стабілізаційні відключення у Києві

Точна ситуація в енергосистемі стане зрозуміла після аналізу наслідків атаки на енергосистему.

Вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу у Києві можуть запровадити стабілізаційні відключення.

Про це заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

Чи вводитимуть у Києві стабілізаційні відключення

ДТЕК вже повідомив про пошкодження деяких ТЕС. Як наголосив Шаманов, Київ є частиною великої енергетичної інфраструктури.

"Не виключено, що надалі будуть застосовані стабілізаційні відключення (столиці - ред.)", - констатував Шаманов.

При цьому він зауважив, що наслідки російської атаки почали оперативно усувати фахівці. Але наразі сказати, що відбуватиметься надалі, можливо буде лише після повного аналізу ситуації в енергосистемі Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

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