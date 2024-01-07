Масовані атаки РФ по Україні: Подоляк назвав три причини обстрілів на свята

Росія 2024 року не припинить масованих атак по Україні.

Армія РФ здійснила масований обстріл по Україні напередодні Нового року та 2 січня.

Речник Повітярних сил Юрій Ігнат назвав три складові цих ударів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

За його словами, перший мотив розрахований на внутрішнього споживача в Росії на тлі того, що у РФ немає суттєвих воєнних успіхів.

"Так, 2023 року події відбувалися без просувань углиб України. І потрібно було показати, що, мовляв, у нас є ще порох у порохівницях, у нас є можливість завдавати ударів, завдавати шкоди цивільному населенню України, яке вони люто ненавидять", - розповів Ігнат

Другий мотив — вплинути на західне суспільство.

"Мовляв, дивіться, у нас є зброя, якою, попри міжнародне гуманітарне право, ми вбиватимемо цивільне населення. Тож — примушуйте Україну капітулювати, інакше ми будемо просто їх атакувати. Примушуйте їх до капітуляції, а далі ми вже самі з ними розберемося", - каже речник.

І третій фактор - це спроба вплинути на внутрішні настрої в Україні, користуючись нинішнім важким психоемоційним станом [українців].

"Є певне розчарування, спустошення, тому що війна довга. І Росія додає до цього: мовляв, дивіться, ми продовжуємо вас атакувати, у вас немає сил протистояти Російській Федерації, тому робіть вибір. Це примітивно (але все, що пов’язано з Росією, — примітивно виглядає), проте вони ці аргументи використовують", - резюмував Ігнат.

Також Ігнат відповів, чи може Україна залишитись без ракет для Patriot.

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