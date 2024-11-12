Масовані атаки Росії на Україну: військовий експерт пояснив, що задумав ворог

Наступна масована атака Росії може відбутися ближче до зими. Зараз окупанти накопичують ракети.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і головний редактор Defense Express.

Як пригадав експерта, остання масована атака була ще влітку. Росія щомісяця виробляє від 100 до 150 ракет різних типів (крилатих, балістичних, гіперзвукових тощо). Якщо вони не використовуються, то перебувають на складах і чекають подальшого застосування. Станом на зараз окупанти могли підготувати більше ніж сотню ракет.

"Єдине питання, чому ворог не використовує ці ракети. Можливо, накопичує та чекає, коли удар стане найбільш ефективним", — сказав Катков.

Противник відпрацьовує синхронний удар

Ймовірно, Росія готується до так званих "синхронних" ударів. Ідеться про ситуацію, коли одну ціль одночасно з різних ракурсів атакують дрони балістичні, крилаті, гіперзвукові, високошвидкісні ракети. Такі атаки були й раніше, коли ворог намагався знищити систему ППО Patriot у Києві. Так, ворог залучає винищувачі Ту-95МС із Каспійського моря та літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

На думку Каткова, подібний задум був у ворога і під час атаки 11 листопада, коли він здійснив так звану "репетицію" комбінованої атаки.

"Дуже обережне припущення, але, можливо, ворог сьогодні зранку відпрацьовував щось подібне", — заявив Катков.

Нагадаємо, вночі проти 11 листопада в Києві 4,5 години тривала повітряна тривога. Вона була пов’язана з атакою ударних БпЛА, які запустила окупаційна армія РФ.