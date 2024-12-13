Масовані атаки Росії триватимуть до інавгурації Трампа: скількох ударів може завдати ворог — експерт

За словами експерта, ворог намагатиметься до 20 січня здійснити ще 2-3 масовані атаки.

Масованими ракетно-дроновими ударами Росія намагається продемонструвати світові, і насамперед США, свої можливості атакувати Україну. Така спроба тиску противника триватиме до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

"РФ намагається тиснути на Україну, деморалізувати наш тил, показати для Штатів картинку, мовляв, у Росії є всі можливості завдавати ударів. Тому ворог готується до наступних атак, але мінімальний рубіж становить 72 години... Я зараз [говорю] саме про масштабну атаку”, — зазначив він.

За словами експерта, ворог намагатиметься до 20 січня здійснити ще 2-3 масовані атаки.

“Загалом Росія запланувала на період від листопада до січня провести 5-7 атак. Уже три [масштабні] атаки вони провели. Тобто ще від 2 до 4 атак вони спробують провести до 20 січня", — вважає Мусієнко.

Нагадаємо, від 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня армія РФ здійснила комбінований повітряний напад на Україну. Російські окупанти вдарили ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

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