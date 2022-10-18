Масовані атаки України дронами-камікадзе: в ISW розповіли, якого ефекту хочуть досягти окупанти

Атаками безпілотників по Україні російські війська віддають перевагу створенню психологічного терористичного впливу, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

Американський військовий аналітик Бретт Фрідман, що п'ять Shahed-136, які вдарили по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених по дуже великій території. Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити та поранити багато людей, не створюючи значущих військових ефектів.

"Цей аналіз свідчить про те, що російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних з націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створити асиметричні оперативні ефекти, завдаючи зосереджених ударів по законним військовим і передовим цілям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, РФ атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Зафіксовано більше трьох десятків безпілотників. Більшу частину з них збила ППО. Є "прильоти" в нежитлові та споруди і житлові будинки. Є загиблі. Серед них молоде подружжя, яке очікувало на дитину.

Будинок, куди впав дрон, повністю зруйнований, а 16 сімей втратили свої квартири.

В Офісі президента звинуватили Іран у причетності до масових вбивств жителів України.

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