Масовані обшуки у топпосадовців: у СБУ розповіли, за чиїм наказом діють та яке головне завдання

У СБУ наголосили, що це лише перший етап "комплексної і системної роботи".

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував сьогоднішні масовані обшуки у топчиновників та ексчиновників. Він розповів, що низка масштабних оперативно-слідчих заходів направлені "на боротьбу із внутрішнім ворогом". Спецслужба виконує завдання, поставлені главою держави Володимиром Зеленським.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Малюк наголосив, що це лише перший етап "комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки", та запевнив, що усі злочинці будуть у кайданках. Він додав, йдеться про осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах, а саме:

зрадників України і агентів російських спецслужб;

представників організованої злочинності;

посадовців, чиновників і корупціонерів.

"Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки", - підкреслив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Масштабні обшуки у посадовців та експосадовців: що відомо

Нагадаємо, 1 лютого 2023-го українські правоохоронці провели низку обшуків у багатьох українських посадовців та експосадовців. Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ононсував "весняні посадки". Він також анонсував звільнення всього керівного складу Митниці та серію інших "негласних слідчих дій".

Оперативно-слідчі заходи розпочалися вранці 1 лютого. Силовики прийшли із обшуками до бізнесмена Ігора Коломойського у справі "Укрнафти" та колошнього очільника МВС Арсена Авакова через авіакатастрофу у Броварах.

Також відомо, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

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