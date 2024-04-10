Масовані обстріли Харкова: експрацівник СБУ розкрив мету окупантів

Масованими обстрілами Харкова окупанти намагаються якомога більше знищити місто, змусити людей виїжджати і тим самим створити соціальну напруженість в Україні через нових переселенців.

Таку думку висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі “24 каналу”.

“Росіяни хочуть, щоб жителі інших міст обурювалися, чому приїхали переселенці. Внутрішньо переміщені особи мають бути незадоволені політикою держави. Це одна з невеликих складових [мети], якої намагаються досягти окупанти”, – зауважив він.

Також, за його словами, росіяни отримують маніакальне задоволення, коли своїми руками знищують квітуче місто, перетворюючи його на пустелю, і говорять при цьому про створення так званої "санітарної зони".

Чи буде наступ на Харків

Іван Ступак нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися наступати на Харків значно більшими силами, ніж вони мають зараз, тому через новини про ймовірність нового наступу не потрібно панікувати.

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“Про повномасштабний наступ наразі не йдеться. Я закликаю періодично дивитися західну пресу. Якщо буде щось готуватися, то одразу будуть супутникові знімки. Багато є відкритих джерел, які відстежують це. Якщо буде загроза, то ця інформація буде максимально висвітлена”, – зауважив він.

Окрім того, як наголосив Ступак, в Україні активно будують лінії оборони, зокрема в Харківській області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не виключає нового масштабного наступу російських військ на Харків.

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