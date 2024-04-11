Масовані повітряні атаки Росії: у чому особливість нових ударів — WSJ

На відміну від першої зими, коли Росія атакувала розподільчі мережі України, нещодавні атаки спрямовані на знищення генеруючих потужностей.

Нещодавні російські повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру України призводять до важчих наслідків, ніж удари, завдані державою-агресоркою взимку першого року повномасштабної війни. Окрім того, в умовах недостатньої кількості засобів ППО Україна змушена робити важкий вибір: що саме захищати.

Про це пише у четвер, 11 квітня, видання The Wall Street Journal.

На відміну від першої зими, коли Росія атакувала розподільчі мережі України, нещодавні атаки спрямовані на знищення генеруючих потужностей. Російські удари стали більш концентрованими та точними.

Основна частина електроенергії в Україні виробляється трьома атомними електростанціями, а теплові та гідроелектростанції мають вирішальне значення для балансування системи під час пікових навантажень.

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За словами Олександра Харченка, директора київського аналітичного центру "Центр досліджень енергетики", великі електростанції є легкою мішенню, а енергетична інфраструктура України залишилася ще з радянських часів, тобто Росія точно знає, де вона знаходиться.

На його думку, газові турбіни, розкидані по всій Україні, було б важче атакувати – і результати були б менш руйнівними.

За словами Володимира Кудрицького, генерального директора національної енергетичної компанії "Укренерго", імпорт електроенергії з Європи допомагає покрити дефіцит в Україні, оскільки навесні попит низький. Але потужність імпортованої енергії обмежена до 1700 МВт, і її постачання не гарантоване.

Віденський аналітик з питань оборони Франц Штефан-Гаді, якого цитує видання, вважає, що ударами по цивільній інфраструктурі Росія намагається закласти основу для майбутніх наступальних дій, виснажуючи українську протиповітряну оборону і відволікаючи ресурси Києва від лінії фронту.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило, що масштабна атака на енергетичні об'єкти України 11 квітня була відповіддю на спроби завдати шкоди російській нафтогазовій галузі та енергетиці РФ.

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