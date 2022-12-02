Масовані ракетні атаки по Україні: Данілов відповів, скільки потужних обстрілів ще може бути

Також в РНБО прокоментували інформацію про передавання Росії іранських балістичних ракет.

Росія може завдати по Україні ще 3-4 потужних ракетних ударів.

Про це повідомляє пресслужба РНБО з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

"Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на 3-4 обстріли великої потужності", - йдеться у повідомленні.

Водночас секретар РНБО наголосив, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет.

За словами Данілова, кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу. Водночас він додав, що інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки не підтверджена.

Ймовірність атаки РФ по Україні

У п'ятницю, 2 грудня, речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила про високу ймовірність нового російського ракетного удару. Вона наголосила, що атака може бути масованою, і закликала підготуватися зазделегідь.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що новий масований ракетний удар "може бути в будь-який момент".

Водночас в РНБО закликали не хвилюватися і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить.

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