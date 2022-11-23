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Масовані ракетні атаки РФ по Україні: Молдова і Придністров'я залишилися без світла

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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4326
Час на прочитання
1 хв
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Масовані ракетні атаки РФ по Україні: Молдова і Придністров'я залишилися без світла

Жителі Молдови скаржаться на перебої з електропостачанням.

Росія вчергове атакувала Україну ракетами, полюючи на об'єкти критичної інфраструктури. Є влучання в окремих містах, а також енергетики екстрено вимкнули світло в окремих регіонах.

Жителі Молдови повідомляють також про зникнення у них світла.

  • В Буюканах немає світла.вперше вимкнули.
  • Центр Кишенева без світла.
  • село Гидичь немає світла.
  • Ришкановка, Чеканово - немає.
  • Придністров'я немає світла.
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Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу Київщині на території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. 

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Дата публікації
Перегляди
4326
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