Масовані ракетні атаки РФ по Україні: Молдова і Придністров'я залишилися без світла

Жителі Молдови скаржаться на перебої з електропостачанням.
Росія вчергове атакувала Україну ракетами, полюючи на об'єкти критичної інфраструктури. Є влучання в окремих містах, а також енергетики екстрено вимкнули світло в окремих регіонах.
Жителі Молдови повідомляють також про зникнення у них світла.
- В Буюканах немає світла.вперше вимкнули.
- Центр Кишенева без світла.
- село Гидичь немає світла.
- Ришкановка, Чеканово - немає.
- Придністров'я немає світла.
Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу Київщині на території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку.