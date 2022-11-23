Масовані ракетні атаки РФ по Україні: Молдова і Придністров'я залишилися без світла

Жителі Молдови скаржаться на перебої з електропостачанням.

Росія вчергове атакувала Україну ракетами, полюючи на об'єкти критичної інфраструктури. Є влучання в окремих містах, а також енергетики екстрено вимкнули світло в окремих регіонах.

Жителі Молдови повідомляють також про зникнення у них світла.

В Буюканах немає світла.вперше вимкнули.

Центр Кишенева без світла.

село Гидичь немає світла.

Ришкановка, Чеканово - немає.

Придністров'я немає світла.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу Київщині на території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку.