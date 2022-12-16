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Масовані ракетні удари: в Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Масовані ракетні удари: в Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла

Фото: Associated Press

Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.

У зв’язку з влучаннями російських ракет по енергооб’єктах в декількох областях України 16 грудня по всій країні запроваджують екстрені аварійні відключення світла.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Просимо з розумінням ставитись до відключень електроенергії та тимчсових перепадів подачі водо та теплопостачання", - йдеться у повідомленні представника ОП.

За його словами, ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях влучань. 

Ракетний удар 16 грудня

Зранку у п'ятницю повітряну тривогу оголосили в усiх областях, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну.

Стало відомо про вибухи у кількох областях. Зокрема, вони пролунали у трьох районах Києва. В області спрацювало ППО.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок знеструмлена. Зокрема, у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях

Через російські обстріли без світла опинилися, зокрема Харків, Полтава, Бориспіль, що на Київщині і Павлоград на Дніпропетровщині. У Кременчуці немає не лише електроенергії, а й тепла. У декількох районах Києва також зникло світло, немає тепла та не працює водопостачання.

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Дата публікації
Перегляди
3295
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