Масовані удари по енергетиці України: аналітики ISW назвали головну мету РФ

Масовані удари армії Російської Федерації по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у звіті американські аналітики згадали заяву президента-диктатора Росії Володимира Путіна, що ударна кампанія Кремля проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення оборонної промисловості.

"Нещодавня російська ударна кампанія погіршує потужність України з виробництва електроенергії... Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі, оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги", - наголошують в ISW/

Розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від РФ та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.

"ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги Україні на невизначений термін, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонний промисловий потенціал, але надання Заходом систем протиповітряної оборони та ракет для України має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетику, інфраструктуру та розвиток оборонної промисловості від російських ударів", - зазначають аналітики Інституту.

Нагадаємо, вночі і зранку 11 квітня РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах України. Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та потерпілих.

Крім того, під час масованої атаки два газових сховища потрапили під удар. У "Нафтогазі" кажуть, що фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

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