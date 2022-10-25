Масовані удари по об'єктах енергетики: Вітренко назвав майбутню зиму "найгіршою в історії"

Керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення. Російські війська зруйнували майже 40% об'єктів енергетики на території країни.

Про це очільник енергетичної компанії розповів в інтерв'ю Handelsblatt.

За словами Вітренка, на території країни майже не залишилося нафтопереробних заводів, що праюють.

"Останнім часом Росія неодноразово здійснювала атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводило до відключення електроенергії на значній частині країни. У газовому секторі "Нафтогазу" вдалося зберегти майже довоєнний рівень. Але виробництво продовжує зазнавати ударів. Численні співробітники вже загинули не лише тому, що воювали на фронті, а й на своїх робочих місцях", - заявив Вітренко.

Він прогнозує, що будуть постійні відключення електроенергії та проблеми з опаленням. Адже РФ протягом останніх місяців активно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

Атака на критичну інфраструктуру України 22 жовтня

Російська армія 22 жовтня завдала масованого ракетного удару по критиній інфраструктурі України. На Хмельничині сталися "прильоти" в обласному центрі та в області. Зокрема, Хмельницький опинився без електрики. Загалом в регіоні без світла залишилися 672 тис. абонентів.

Виникли проблеми зі світлом, зв'язком та водою на Волині. Окупанти двічі атакували критичну інфраструктуру в Ковелі. В Луцьку внаслідок ракетного удару обʼєкт енергетики "фактично знищений". Його відновлення неможливе.

У Рівненській області внаслідок удару пошкоджені електропідстанції. Після цього мешканців обласного центру попередили про віялові відключення електроенергії від 16 до 23 години.

Також російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області. Зокрема, через ці удари на Черкащині Уманський і частина Звенигородського районів опинилися світла.

Читайте також: