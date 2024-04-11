Масовані удари по Україні: у розвідці назвали головну мету Кремля

Під час завдавання масованих ударів по Україні армія Російської Федерації спеціально обирає своїми цілями цивільні об’єкти, аби спричинити якнайбільше руйнувань. Зокрема, об'єктам енергетики.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

З його слів, потужними атаками, які РФ здійснює навесні, окупанти прагнуть "наздогнати" те, що не вдалося зробити взимку. Зокрема, знищити українську енергетику.

"Що стосується мети, то тут чітко видно, що удари окупантами завдаються саме по цивільних об’єктах. Об’єктах, які не мають жодного відношення до військової чи оборонної інфраструктури. Тобто ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об’єктам цивільної інфраструктури і ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні", — каже представник розвідки.

Також Юсов зауважує, що такі дії Кремля — це воєнні злочини.

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Атака Росії 11 квітня

Сьогодні агресорка РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах України. Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та потерпілих.

Після потужної атаки Росії в Харківській області запровадили відключення світла. У регіоні понад 200 тис. абонентів залишилися без електрики після ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Крім того, під час масованої атаки два газових сховища потрапили під удар. У "Нафтогазі" кажуть, що фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

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