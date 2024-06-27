Масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі: чому Україна не здатна захистити важливі об'єкти

Дефіцит критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони не дає змогу Україні захистити критично важливу інфраструктуру від російських атак.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні. Окупанти скористалися вразливістю української ППО під час ударів по енергосистемі впродовж цього року. Потужні обстріли ворога наклали серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні.

"Російські війська змогли використати нестачу сучасних західних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних потужностей країни впродовж 2024 року", - наголошують в ISW.

Своєю чергою, виконавчий директор енергетичного підприємства ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post заявив, що на кожну ракету-перехоплювач, яку Повітряні сили мають для захисту від ударів по енергосистемі, РФ має від п'яти до шести ракет для запуску по Україні. Так, якщо окупанти запустять по будь-якій цілі 10 ракет, то Силам оборони потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО для ефективного захисту від атаки.

Сахарук наголошує, що велика різниця між необхідним та фактичним співвідношенням українських засобів ППО й атакувальних російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, чому відключення світла в Україні стали тривалішими. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

Дефіцит значний навіть вночі!

Читайте також: