Масовані удари РФ по об'єктах енергетики: Міненерго випустило важливу заяву

Міністерство енергетики закликало українців, представників ЗМІ, влади і приватних компаній не розголошувати важливу інформацію про стан енергетичної системи України на тлі масованих ударів Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві пресслужби відомства.

Міненерго звернулося із важливою заявою через активізацію обстрілів армією РФ по об'єктах енергетики. У міністерстві закликають:

не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;

не називати конкретні обʼєкти влучань;

не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання;

не уточнювати кількість влучань і місця влучань;

не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках – щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

У пресслужбі Міненерго заявляють, що розголошення цієї інформації несе загрозу. Адже ворожа розвідка працює за відкритими джерелами інформації.

"Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов’язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак", - наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, цієї ночі, 29 березня, Росія масовано атакувала об'єкти енергетики. Сталися пошкодження у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Крім того, тиждень тому, 22 березня, армія РФ також масовано атакувала об'єкти енергоінфраструктури дронами й ракетами. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удар окупантів тієї ночі став наймасштабнішим на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

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