Масований обстріл енергетики: нардеп сказав, чи досяг Путін мети занурити Україну в темряву

Енергетики працюватимуть, що б відновити й захистити наші критичні об'єкти.

Кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури.

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "КИЇВ24".

Так, Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень.

"Я думаю, що протягом 2-3 днів енергетики відновлять роботу і ми повернемося до звичайного ритму життя", – припускає нардеп.

Ситуація на щастя, не критична. Втім найстрашніше те, що загинули мирні люди.

"Залізо ми відновимо, і енергетику також", – наголосив Нагорняк.

Він прогнозує, що за декілька днів вже не потрібно буде застосовувати відключення.

Нагадаємо, вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу у Києві можуть запровадити стабілізаційні відключення.

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