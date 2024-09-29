Масований обстріл Запоріжжя та ракетна загроза з Білорусі: головні новини ночі 29 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Китай застеріг від "розширення поля бою" у війні РФ проти України Читати далі –>
- Зеленський заявив, що діяльність посла в США він буде обговорювати лише і спікером Ради Читати далі –>
- У північних областях тривога через загрозу з Білорусі: що сталося Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- В МЗС України прокоментували приєднання Швейцарії до китайсько-бразильської "мирної ініціативи" Читати далі –>
Читайте також: