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Масований обстріл Запоріжжя та ракетна загроза з Білорусі: головні новини ночі 29 вересня 2024 року

Масований обстріл Запоріжжя та ракетна загроза з Білорусі: головні новини ночі 29 вересня 2024 року

Вибух. / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Китай застеріг від "розширення поля бою" у війні РФ проти України Читати далі –>
  • Зеленський заявив, що діяльність посла в США він буде обговорювати лише і спікером Ради Читати далі –>
  • У північних областях тривога через загрозу з Білорусі: що сталося Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • В МЗС України прокоментували приєднання Швейцарії до китайсько-бразильської "мирної ініціативи" Читати далі –>

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