Масований ракетний обстріл, Румунія може передати Україні ЗРК Patriot: головні новини ночі 8 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Загарбники атакували Україну безпілотниками з різних напрямків Читати далі –>
- У Пентагоні прокоментували російські ядерні навчання Читати далі –>
- Президент Румунії заявив, що готовий обговорити постачання ЗРК Patriot до України - Reuters Читати далі –>
- Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти Читати далі –>
- Під час ракетного обстрілу ворог поцілив в обʼєкти цивільної інфраструктури у низці областей Читати далі –>
Читайте також: