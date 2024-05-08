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Масований ракетний обстріл, Румунія може передати Україні ЗРК Patriot: головні новини ночі 8 травня 2024 року

Масований ракетний обстріл, Румунія може передати Україні ЗРК Patriot: головні новини ночі 8 травня 2024 року

Система ЗРК Patriot / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Загарбники атакували Україну безпілотниками з різних напрямків Читати далі –>
  • У Пентагоні прокоментували російські ядерні навчання Читати далі –>
  • Президент Румунії заявив, що готовий обговорити постачання ЗРК Patriot до України - Reuters Читати далі –>
  • Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти Читати далі –>
  • Під час ракетного обстрілу ворог поцілив в обʼєкти цивільної інфраструктури у низці областей Читати далі –>

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