Масований ракетний обстріл, Трамп відмовився їхати до України: головні новини ночі 11 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог атакував Україну крилатими ракетами та "Кинджалами" Читати далі –>
- У Раді пройшли всі відхилені правки у законопроєкт про мобілізацію — нардеп Железняк Читати далі –>
- У Трампа відповіли на запрошення Зеленського відвідати Україну Читати далі –>
- Ізраїль пригрозив Ірану відповіддю у разі атаки Читати далі –>
- У Росії підіймали у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95 Читати далі –>
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