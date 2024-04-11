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Масований ракетний обстріл, Трамп відмовився їхати до України: головні новини ночі 11 квітня 2024 року

Масований ракетний обстріл, Трамп відмовився їхати до України: головні новини ночі 11 квітня 2024 року

Ворог здійснив масований ракетний обстріл України / Фото: Військово-морські сили США

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог атакував Україну крилатими ракетами та "Кинджалами" Читати далі –>
  • У Раді пройшли всі відхилені правки у законопроєкт про мобілізацію — нардеп Железняк Читати далі –>
  • У Трампа відповіли на запрошення Зеленського відвідати Україну Читати далі –>
  • Ізраїль пригрозив Ірану відповіддю у разі атаки Читати далі –>
  • У Росії підіймали у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95 Читати далі –>

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