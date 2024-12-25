Масований ракетний обстріл: у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла для Києва та низки регіонів

Через масований ракетний обстріл в Україні були запроваджені відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Київ

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Дніпропетровщина

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

Одещина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Київщина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога повʼязана з загрозою пусків ракет "Калібр" та Х101 з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні вводяться графіки відключень світла у звʼязку з масованою ракетною атакую росіян на енергосистему.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.