Масований ракетний удар 14 січня: Зеленський розповів, де найскладніше зі світлом

Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електрики.
Внаслідок чергового масованого обстрілу 14 січня, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, росіяни влучили і і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим подекуди були аварійні відключення світла.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.
За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням наразі на Харківщині та в Київській області.
Глава держави запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики. Робота триватиме цілодобово.
"Обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.
Спершу повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару, а згодом кількість жертв зросла до п’яти. Кількість постраждалих зросла до майже 60 осіб, серед яких є 12 дітей.
Також дісталося і Харківщині. Внаслідок атаки ворога у всіх громадах області немає світла, але люди не панікують і продовжують працювати.
У Києві ППО збила всі ворожі ракети. Уражень критичної інфраструктури не було.