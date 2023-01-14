Масований ракетний удар 14 січня: Зеленський розповів, де найскладніше зі світлом

Внаслідок чергового масованого обстрілу 14 січня, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, росіяни влучили і і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим подекуди були аварійні відключення світла.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням наразі на Харківщині та в Київській області.

Глава держави запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики. Робота триватиме цілодобово.

"Обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", – наголосив Зеленський.