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Масований ракетний удар 14 січня: Зеленський розповів, де найскладніше зі світлом

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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Масований ракетний удар 14 січня: Зеленський розповів, де найскладніше зі світлом

Фото: president.gov.ua

Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електрики.

Внаслідок чергового масованого обстрілу 14 січня, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, росіяни влучили і і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим подекуди були аварійні відключення світла.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням наразі на Харківщині та в Київській області.

Глава держави запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики. Робота триватиме цілодобово.

"Обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Спершу повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару, а згодом кількість жертв зросла до п’яти. Кількість постраждалих зросла до майже 60 осіб, серед яких є 12 дітей.

Також дісталося і Харківщині. Внаслідок атаки ворога у всіх громадах області немає світла, але люди не панікують і продовжують працювати.

У Києві ППО збила всі ворожі ракети. Уражень критичної інфраструктури не було.

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Дата публікації
Перегляди
2862
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