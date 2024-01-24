Масований ракетний удар 23 січня: в ISW назвали ймовірну мету РФ

Під час атаки росіяни не застосовували БпЛА.

Агресорка Росія вночі та зранку 23 січня завдала ракетних ударів про Україні. Ймовірно, росіяни мали на меті прорвати українську протиповітряну оборону.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Цей масований удар (23 січня - Ред.) став першим за останні місяці, коли не були задіяні безпілотники Shahed-136/131, які російські війська часто використовували для подолання українських систем протиповітряної оборони", - наголошують в ISW.

Аналітики вважають, що під час вчорашньої атаки російські війська замість дронів-камікадзе використали хибні цілі, щоб експериментувати з їхньою ефективністю, а ударні БпЛА зберегти для інших цілей.

"Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових серій російських ударів, а російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими ударними комплексами з різними засобами прориву української ППО і змушують Україну розгортати системи протиповітряної оборони в певних місцях", - наголошують фахівці Інституту.

Нагадаємо, російська армія 23 січня завдала комбінованого ракетного удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Росія випустила по Україні 41 повітряну ціль. Сили ППО знищили 21 ворожу ракету.

Внаслідок масованої атаки Росія вбила 12 українців. Зокрема, у Харкові загинула дев'ятирічна дівчинка. Найбільше людей загинуло в Харківській області – там вісім жертв російської агресії.

Читайте також: