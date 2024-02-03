Масований ракетний удар по Покровську і Рівному: ідентифіковано тіла двох дітей

Фахівцям вдалося ідентифікували ще двох дітей, які загинули в Покровському районі на Донеччині внаслідок ракетного удару 6 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що спеціалістам вдалося встановити двох загиблих дітей - це 7-річний хлопчик з села Рівне та 14-річний хлопчик з Покровська. Наразі поліцейські ідентифікували вже дев'ятьох загиблих.

Залишається встановити ще двох загиблих дітей: хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.

"Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару Росії в Покровську та селі Рівне", - йдеться у повідомленні.

В МВС нагадали, що жертвами атаки стали 11 людей, з них - 5 дітей.

Нагадаємо, вночі проти 6 січня російські окупанти обстріляли Покровськ у Донецькій області. Окрім житлових будинків, росіяни поцілили в адмінбудівлю.

Крім того, ворожий удар припав на село Рівне Мирноградської громади. Ударом повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей. Раніше Станом на 10 січня вдалося встановити особи чотирьох жертв: загинули трирічна дівчинка, її тато і мама, яким 32 та 30 роки, а також 59-річна бабуся.

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