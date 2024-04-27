Масований ракетний удар по Україні, у РФ горить черговий НПЗ: головні новини ночі 27 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти Читати далі –>
- У Краснодарському краї після атаки безпілотників потужно палає НПЗ (відео) Читати далі –>
- Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові: у лікарні повилітали шибки Читати далі –>
- Ердоган заявив, що Туреччина зупиняє торговельні відносини з Ізраїлем Читати далі –>
- Байден заявив, що візьме участь у дебатах з Трампом Читати далі –>
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