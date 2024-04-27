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Масований ракетний удар по Україні, у РФ горить черговий НПЗ: головні новини ночі 27 квітня 2024 року

Масований ракетний удар по Україні, у РФ горить черговий НПЗ: головні новини ночі 27 квітня 2024 року

Росія здійснила новий ракетний обстріл України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти Читати далі –>
  • У Краснодарському краї після атаки безпілотників потужно палає НПЗ (відео) Читати далі –>
  • Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові: у лікарні повилітали шибки Читати далі –>
  • Ердоган заявив, що Туреччина зупиняє торговельні відносини з Ізраїлем Читати далі –>
  • Байден заявив, що візьме участь у дебатах з Трампом Читати далі –>

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